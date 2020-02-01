Двадцать три проекта НКО Тюменской области стали победителями первого конкурса президентских грантов 2020 года

| Фото: президентскиегранты.рф/ | Фото: президентскиегранты.рф/

23 проекта НКО Тюменской области признаны победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. Список опубликован на сайте фонда. Тюменские общественники на реализацию своих проектов получат 38 млн 653 тыс. 743 рубля.

Самый большой грант в размере 6 млн 710 тыс. 950 рублей получила Ишимская городская общественная организация "Федерация конного спорта". В проект "На лошадке в здоровую жизнь" организаторы курсов иппотерапии вложат еще 6 млн 124 тыс. рублей.

"Для круглогодичной работы по иппотерапии в марте 2020 года будет построен отапливаемый манеж, бескаркасный ангар 22х40 метров, - рассказывают авторы проекта. - В этот же период будут заключены договоры со специалистами и волонтерами на участие в проекте. Сформированы три целевые группы: первая группа – 120 детей-инвалидов от 5 до 18 лет; вторая – 120 родственников детей-инвалидов; третья группа – 120 педагогов детских образовательных учреждений. Каждый месячный курс реабилитации будет заканчиваться одним групповым мероприятием и показом одного мини-спектакля с участием детей-инвалидов".

Второй по объему привлеченных средств фонда – проект "Зеркало будущего: Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов" - 5 млн 987 тыс. 264 рубля. Направление - выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

"Событие пройдет с начала марта 2020 года и по конец августа 2021 года. Будет организована образовательная программа, где участники представят сверстникам и зрителям фестиваля свои фильмы, поделившись опытом их создания, и смогут проанализировать их в профессиональных дискуссиях с экспертами. Пройдут курс мастер-классов и кинопрактикумов от приглашенных опытных кураторов – кинематографистов из индустрии. За неделю создадут новые короткометражки", - поделились разработчики проекта.

Тюменская региональная организация "Всероссийское общество инвалидов" вошло в Топ-3 по размеру поддержки от Фонда президентских грантов – 3 млн 760 тыс. 674 рубля. Специалисты реализуют проект "Всероссийский фестиваль ведущих игровых программ для людей с ОВЗ "Затея".

"Участники фестиваля - работники культурно-досуговых учреждений, органов социальной защиты населения, школ, спорта и туризма, специалисты по работе с инвалидами - не менее 100 человек, представят на конкурс игровые программы, адаптированные для людей с различными видами инвалидности. Инвалиды - не менее 200 человек - примут участие в фестивале в качестве зрителей и участников игровых программ. Фестиваль пройдет в два этапа – заочный и очный", - говорится в описании проекта.

Тюменские НКО получат средства, которые вложат в разные направления. Наиболее популярное - это сохранение исторической памяти - открытие памятников, благоустройство мест военных захоронений, издание книг к юбилею Победы и другое. Есть проекты поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, укрепления межнациональных отношений.

| Фото: президентскиегранты.рф/ | Фото: президентскиегранты.рф/

Напомним, всего 113 заявок от Тюменской области поступило на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году, выиграли 23. По-прежнему лидером в тюменском регионе по числу проектов-победителей остается ХМАО-Югра – 41 проект. У ямальцев поддержку получили 13 НКО. По стране 2 тыс. 17 проектов будут воплощены в жизнь благодаря фонду.

Прием заявок на второй конкурс 2020 года начнется с 26 февраля.

Анжела Лебедева