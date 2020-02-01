Тюменский дуэт арфы и скрипки "Анна-Мария" даст концерт в поддержку приюта "Лучший друг"

| Фото: "Дуэт арфы и скрипки «Анна-Мария» || Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Дуэт арфы и скрипки «Анна-Мария» || Тюмень" во ВКонтакте

Благотворительный концерт в поддержку приюта "Лучший друг" даст струнный дуэт арфы и скрипки "Анна-Мария" 1 марта в анти-кафе "RE: Zone" (ул. 50 лет октября, 1а) в Тюмени 19 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" арфистка Мария Хэлс, дуэт устроит благотворительный концерт впервые.

"Мы часто выступаем в Тюмени, но в первый раз организуем благотворительный концерт. Идея пришла после пожаров в Австралии. Когда происходят природные катастрофы, пусть даже где-то далеко, начинаешь задумываться о том, что происходит в твоей стране и твоем городе. Мы решили начать с того, что затронуло нас самих. Это помощь бездомным животным. К тому же, у нас дома у каждой есть два уличных кота", — поделилась Мария Хэлс.

Выступление приурочили ко Дню кошек. Продолжительность концерта составит чуть более часа. Вход — 400 рублей. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова