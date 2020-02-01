Финал конкурса мастерства тюменских автоледи ждет зрителей

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Финал конкурса водительского мастерства проекта "Автоледи – за культуру вождения!" состоится в Тюмени 22 февраля, сообщают организаторы.

15 участницам предстоит пройти специальную полосу препятствий, включающую в себя элементы: с выполнением обязательных элементов "горка", "разворот", "повороты на 90 градусов" и "параллельная парковка". Судейство конкурса обеспечит партнер проекта – "Тюменская региональная федерация автомобильного спорта". Жюри оценит скорость и аккуратность прохождения дистанции. Призеров соревнований ждут памятные дипломы и подарки от партнеров и спонсоров проекта. Обладательницы первых трех мест получат на 5 тыс. рублей и автомобильные наборы.

Напомним, проект "Автоледи – за культуру вождения!" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты Тюменской области. В январе более 130 автоледи из Тюмени, Тобольска, Ишима и Армизонского района смогли принять участие в просветительских курсах soft skills по семи дисциплинам. По итогам обучения все автолюбительницы прошли онлайн-тестирование, результаты тестов выявили 15 финалисток.

Финал пройдет на территории учебной площадки автошколы ВОА (ул. Пермякова, 44). Церемония открытия и начало официальных заездов запланировано на 14 часов.

Перед началом финала для зрителей пройдет праздничная концертная программа от лучших тюменских некоммерческих организаций и специальный мастер-класс по использованию средств пожаротушения от Тюменского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Для зрителей и участников вход бесплатный. 6+