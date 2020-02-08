Ветеранская организация Тюменского района рассказала об итогах работы за 2019 год

Архивное фото | Фото: Тюменский областной совет ветеранов Архивное фото | Фото: Тюменский областной совет ветеранов

О работе, проведенной в 2019 году, рассказали в Тюменской районной организации ветеранов войны и труда.

Всего в ней состоят 27 тыс. 759 человек. Районная организация ветеранов войны и труда проводит значительную работу, направленную на улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышение степени их социальной защищенности и медицинского обслуживания, а также активизацию участия пожилых людей в общественной жизни муниципалитета.

На территории Тюменского района представители первичных ветеранских организаций принимают участие в обследовании условий жизни ветеранов и пенсионеров. Материалы по итогам обследования направляют в Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района для прикрепления и оказания социальных услуг, направления в дома престарелых, лечения в госпитале и поликлиниках, выплату материальной помощи из средств районного благотворительного фонда "Старшее поколение".

К центрам социального обслуживания в районе прикреплено 16 участников Великой Отечественной войны, восемь ветеранов проживает в Успенском отделении милосердия. Санаторно–курортное лечение в 2019 году получили два труженика тыла и 15 граждан, родители которых погибли в годы войны. Оздоровительный курс в десять рабочих дней по технологии "Санаторий на дому" прошли 15 человек. 80 граждан пожилого возраста и инвалидов обслужены по технологии "Реабилитационный центр на дому" с использованием тренажеров, массажеров, оборудования для психологов и логопедов.

В муниципалитете внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Помощь оказывают на дому, в Успенском отделении милосердия с временным пребыванием. Для профилактики социального одиночества и создания семейного окружения применяется технология "Приемная семья для пожилых и инвалидов", работает группа дневного пребывания по профилактике возрастных изменений.

В поликлиниках района для ветеранов Великой Отечественной войны выделены специальные палаты. Они ежегодно проходят бесплатное обследование, направляются на лечение в областной госпиталь. В амбулаториях и ФАПах ветераны войны, инвалиды и долгожители обслуживаются вне очереди. За каждым ветераном войны закреплен медицинский работник, медработники проводят поквартирный обход.

По путевкам областного совета ветеранов 18 человек прошли оздоровительное лечение в лечебно–реабилитационном центре "Градостроитель".

Организована работа школы безопасности и школы финансовой грамотности. Активному долголетию пожилых граждан способствуют занятия скандинавской ходьбой - в восьми учреждениях занимаются 547 человек. Систематически занимаются физической культурой 2 тыс. 552 пожилых жителя Тюменского района.

Дарья Казакова