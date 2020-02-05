Для участников конкурса "Родные города" провели обучающий интенсив

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Более сорока человек стали участниками интенсива по разбору положения грантового конкурса "Родные города" от "Газпром нефть", который состоялся в Тюмени 4 февраля, сообщает мультицентр "Моя территория".

Участники узнали, как правильно оформить паспорт проекта, научились внедрять цифровые технологии в свои идеи. Интенсив посетили представители инициативной группы студентов ТюмГУ, компании по покупке и продаже готового бизнеса и франшиз в Тюмени "Бизнес Маркет", центра комплексного сопровождения инвалидов "Содействие", благотворительного фонда развития студенческого спорта, ООМС ТО "Радость" и других организаций. Они разобрали часто допускаемые в заявках ошибки, получили обратную связь от регионального менеджера грантового конкурса "Родные города" Айслу Жангауловой.

Приятным бонусом встречи стала информация о том, что одна из самых успешных практик получит не только финансовую поддержку, но и возможность дальнейшего продвижения от нефтяной компании "Газпром нефть".

По словам Айслу Жангауловой, грантовый конкурс проходит в восьмой раз, в 2020 году организаторы планируют привлечь как можно больше молодежных креативных проектов.

"Мы ратуем не за самые часто поддерживаемые грантами идеи, а за идеи, которые решают реальные проблемы. Мы хотим, чтобы в городах, которые затрагивает "Газпром нефть", жителям было комфортно и безопасно, и готовы финансово поддержать такие идеи", — отметила она.

Также участники встречи узнали, что цифровые технологии служат весомым инструментом повышения эффективности проекта. В 2020 году организаторы конкурса "Родные города" делают упор на включение в идеи элементов цифровизации. Участники на практике узнали, как усовершенствовать свои проекты с помощью современных технологий.