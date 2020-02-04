Тюменцы поделились социальными практиками с иркутскими общественниками и педагогами

| Фото: из архива Максима Шереметьева | Фото: из архива Максима Шереметьева

Опытом социального проектирования и эффективными общественными практиками поделились с участниками Иркутского форума образования тюменцы Максим Шереметьев и Николай Петренко.

Форум проходил в Иркутске с 29 января по 3 февраля. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, департамент образования администрации Иркутска пригласил тюменцев в качестве экспертов и спикеров.

Гражданские активисты встретились с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым и его заместителем по социальным вопросам, пообщались с педагогами, школьниками и общественниками.

"С учителями мы обсуждали повышение социальной активности школьников, методы и успешные практики на примере Тюмени и других федеральных проектов. Мы делились своей позицией о том, что нужно создавать возможности, через которые школьники начнут творить, а не замыкать их в определенные рамки, которые не приведут к их внутреннему развитию", - пояснил Максим Шереметьев.

Отдельная встреча в дни форума проходила на территории общественной организации "Наш Иркутск". Здесь тюменцы рассказывали гражданским активистам о социальном проектировании, обсуждали межрегиональные проекты, делились успешным опытом очной и заочной защит, участия в конкурсах, привлечения грантовых ресурсов для воплощения своих инициатив в жизнь и решения социальных проблем в городе.

Кроме того, был организован слет отцов, куда съехались представители всех школ и детских садов региона. Максим Шереметьев высоко оценил то, что в каждом образовательном заведении Иркутской области в той или иной степени существует свой Совет отцов. Тюменцы высказывали предложения о том, как сделать это направление работы еще более эффективным. Примерами служили такие проекты, как "База героев", автором которой является Николай Петренко, "Капитанская гонка", "Отцовская игротека" и семейный фестиваль "Папатут".

"Было интересно, мы получили серьезный отклик. Многие участники форума после выступлений подходили к нам и брали координаты, и мы уже получаем сообщения в социальных сетях и делимся методологией, своими технологиями. Уверен, что это не последняя наша поездка в Иркутск", - поделился впечатлениями Максим Шереметьев.

| Фото: из архива Максима Шереметьева | Фото: из архива Максима Шереметьева

Дарья Казакова