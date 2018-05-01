"База героев" соберет вместе детей и пап особого назначения

Фото Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Фото Центра семейных и молодежных инициатив "База героев"

Семейный военно-спортивный турнир "База героев", который объединяет пап и их детей, 12 июня в Тюмени пройдет в новом формате. На смену ДК "Нефтянику", "Аванпосту", гимназии №16 и городским паркам, где ранее проводилось мероприятие, придет база Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы.

Как рассказал руководитель проекта Николай Петренко, эта "База героев" будет симбиозом военно-спортивных, спасательных и образовательных этапов. Уже подтвердили свое участие и желание представить команды пап с детьми из числа своих сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области, региональное управление ГИБДД, станция скорой медицинской помощи и Росгвардия. Общественник отметил оперативность и отзывчивость этих структур в совместной работе - многие из низ сами предлагали дополнить "Базу героев" своими этапами.

"Мы даем уникальную возможность детям – узнать об особенностях работы силовых и спасательных структур. Наша команда работала больше месяца над обновлением проекта. Теперь это профориентационный и образовательный проект", - пояснил Николай Петренко.

Формат отбора участников остался прежним – папа со своим ребенком, прошедшие регистрацию в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте". Несмотря на участие в июньской "Базе героев" сотрудников структур специального назначения, в ней по-прежнему могут участвовать все желающие, однако стоит поторопиться с регистрацией - количество мест ограничено.

У Николая Петренко серьезные планы на лето: он намерен до конца самого жаркого сезона познакомить жителей Тюмени со всеми госструктурами города и сделать большой фестиваль профессий.

"База Героев" постоянно меняет локации. С каждым разом все труднее и труднее подбирать испытания, но это и подогревает интерес у участников. После 12 июня мы решим, где будет следующее мероприятие", - сообщил руководитель проекта.

Дарья Казакова