Тренинг по эмоциональному интеллекту помог подросткам разобраться с чувствами

"Наставники: не рядом, а вместе". Фото организаторов "Наставники: не рядом, а вместе". Фото организаторов

Эмоциональный интеллект и взаимоотношения людей обсудили участники межрегионального проекта "Наставники: не рядом, а вместе" в тюменском региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья".

Семинар-тренинг об эмоциональном интеллекте провели, чтобы ребята смогли лучше понять свои эмоций в жизни и приняли. Для ребят многое было впервые: сама тема, разграничения эмоций и чувств, принятие своих и чужих эмоций; они задавали вопросы, рассуждали, отвечали.

Спустя три месяца проекта его юный участник Максим обращает внимание, что стал чаще помогать старшим: нянчится с детьми, чтобы помочь воспитателям, иной раз помогает по ремонту, а целом - стал добрее. Максим считает, что это влияние его наставника Романа Чуйко.

"Он добрый. И так же, как я, никогда не откажет. Я посмотрел на него, теперь хочу быть как он. Я изменился полностью. Раньше и люди от меня отстранялись, а теперь многие наоборот обращаются за советом. Я был на дне, а теперь я потихоньку поднимаюсь по лестнице вверх", - почувствовал Максим.

Далее ребят и их наставников ждет тренинг по тайм-менеджменту. В него включили материалы по правильной организации времени с учетом обязанностей по школе, уборке своих комнат, тренировок, времени на чтение, прогулок, встреч с друзьями.

Напомним, наставниками межрегионального проекта стали госслужащие Тюмени, Ишима, Ялуторовска. В июне 2018 года участников проекта ждет итоговое торжественное мероприятие. .

Лина Орлова