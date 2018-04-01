Тюменский опыт добровольчества перенимают участники окружного семинара Росмолодежи

Оксана Савинова, начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия". Оксана Савинова, начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия".

О приоритетах развития волонтерского движения в Тюменской области участникам окружного семинара-совещания по вопросам реализации государственной молодежной политики рассказала начальник управления дополнительного образования и воспитания регионального департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Оксана Савинова. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь.

По ее словам, в начале Года волонтера эксперты провели опрос, результаты которого показали, что молодых тюменцев в волонтерстве прежде всего привлекает возможность получить удовлетворение от помощи другим. Такой вариант указали 70% опрошенных. Следующими по популярности ответами стали обмен опытом и возможность самореализации.

"Эти лакмусовые бумажки о многом говорят и еще раз подтверждают, что развитие добровольческого движения это тренд сегодняшней российской политики. Это очень важный ресурс для того, чтобы наши жители могли почувствовать внутреннюю солидарность", - уверена Оксана Савинова.

В Тюменской области более 70 тыс. ребят задействованы в волонтерской работе, и за последние три года из число выросло на 20%. Приоритетными для них являются спортивное, событийное и патриотическое добровольчество, однако и в социально-благотворительном направлении тюменская молодежь принимает самое активное участие.

Визитной карточкой региона назвала Оксана Савинова серебряных волонтеров. "Они достаточно убедительно показывают себя на федеральных площадках, стали победителями Второго всероссийского форума серебряных добровольцев. Они у нас очень креативные, их акции имеют очень современное звучание", - пояснила она.

Наличие в области нескольких ресурсных центров Оксана Савинова назвала принципиальной позицией. Направления добровольчества очень разные, поэтому важно, чтобы организации имели мотивационный потенциал - это и мероприятия, и подготовленные специалисты, и выход на аудиторию, сообщила она.

Особую актуальность в этом году приобрели проекты по наставничеству. Один из них, проект "Шанс", стал победителем конкурса "Вдали от столиц" компании Google, а проект "Киберпатруль" правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала распространять и масштабировать на другие регионы. Также серьезным импульсом для тюменских добровольцев стал межрегиональный проект "Наставники: не рядом, а вместе" от Агентства стратегических инициатив.

Оксана Савинова подчеркнула, что в 2018 году в нашем регионе большое внимание уделят информационной поддержке работы волонтеров. Масштабная медиакомпания, по задумке организаторов, необходима для того, чтобы ценности добровольчества могли достучаться до каждого сердца.

Дарья Казакова