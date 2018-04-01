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Более ста пятидесяти проектов тюменских НКО претендуют на президентские гранты

Общество, 15:32 24 апреля 2018

президентскиегранты.рф

169 проектов тюменских социально ориентированных общественных организаций подали заявки на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2018 году.

Это второй результат по Уральскому федеральному округу - "обгоняет" Тюмень только Свердловская область, где на президентские гранты в первой волне претендуют 271 проект. Итоги конкурса объявят 1 июня, сообщили в региональном департаменте соцразвития. 

В реестре Минюста РФ зарегистрировано более 2 тыс. НКО Тюменской области, из них в базе социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенной на портале правительства региона, состоят 664. Две организации входят в федеральную базу СОНКО - исполнителей общественно-полезных услуг, это тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов и студия современного вокала "Максимум". В аналогичном тюменском реестре - 14 негосударственных организаций, в том числе 13 некоммерческих. Они помогают пожилым людям, инвалидам и лицам без определенного места жительства.

Ежегодно на поддержку работы общественников выделяются средства из бюджета области. В 2017 году на конкурсной основе среди тюменских НКО распределили более 23 млн рублей.

Дарья Казакова

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# гранты губернатора , президентский грант , социальная сфера , социально ориентированные некоммерческие организации

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