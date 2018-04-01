Волонтеры Тюменской области обсудят кодекс добровольцев

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

В Тюменской области стартует общественное обсуждение кодекса добровольцев. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Свои замечания, предложения, отзывы по документу нужно направлять в координационный центр развития добровольческого движения Тюменской области по электронной почте до 10 мая с указанием темы письма "Кодекс добровольцев Тюменской области".

В обсуждении документа могут принять участие все волонтеры региона.

Добавим, президент России Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации. Жители Тюменской области могут не только стать волонтером и сделать мир лучше, принять участие в мероприятиях по направлениям добровольческого движения региона, но и поучаствовать в создании "главного" документа для каждого волонтера — Кодекса добровольцев Тюменской области, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".