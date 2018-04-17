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Социальный лифт для волонтеров: прием заявок на конкурс #ДоброволецРоссии2018 открыт

15:00 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
media.dobrf.ru

Стартовал всероссийский конкурс "Доброволец России — 2018". Соревнование волонтерских проектов проходит не первый год и за несколько лет своего существования помогло выявить и поддержать лучшие инициативы.

В этот раз конкурс пройдет в несколько этапов, первый — региональный — стартует 19 марта и продлится до 1 октября. Подать заявку на участие и представить собственный проект может любой активист старше 8 лет.

Все заявки регистрируются в единой информационной системе "Добровольцы России". Любой желающий может зайти на портал и увидеть, какие проекты существуют в определенном регионе, выбрать интересующий, связаться с его участниками, последить за ходом реализации, почитать новости, увидеть, какая команда волонтеров участвует в этом проекте.

В этом году участников ждет много новшеств. Во-первых, появились новые номинации: "Оберегая сердцем" — проекты в сфере здравоохранения, "Смелые сердцем" — защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, "Работая, помогаю" — направленные на вовлечение коммерческих структур в волонтерскую деятельность, "Говорит волонтер" — освещающие деятельность в медиасфере, "Открытая дверь" — программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями.

Во-вторых, добавится этап, посвященный обучению и работе с лидерами проектов во время всего конкурса.

Будет проведено несколько трехдневных интенсивных занятий.

В Год волонтера в рамках конкурса появится еще одно нововведение: система наставничества. Организаторы помогут наладить максимальное количество партнерских связей, взаимодействий участников конкурса с представителями крупных компаний, коммерческих организаций, органов власти.

У лучших проектов появятся свои наставники, которые смогут помочь в реализации проекта.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, ФГБУ "Российский детско-юношеский центр", Ассоциация волонтерских центров.

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Теги: Год волонтера , добровольцы , конкурс
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