Многогранности волонтерского движения посвящен конкурс Президентской библиотеки

фото Президентской библиотеки фото Президентской библиотеки

Международный мультимедийный конкурс "Взгляд иностранца" / "Foreign View", посвященный Году волонтерства, стартовал в Президентской библиотеке 27 апреля.

Прием фото- и видеоработ продлится до 14 января 2019 года. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте .

Конкурс проходит под девизом "Свобода помогать". Номинация "Мир без границ" призвана рассказать о деятельности различных организаций, направленных на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а номинация "Сохраним мир" объединит фото- и видеоработы, которые демонстрируют заботу человека об окружающей среде, показывают роль и место людей в сохранении биоразнообразия и экологического баланса.

К участию в номинации "История волонтерского движения" принимаются материалы из личных архивов, посвященные сестрам милосердия, участникам тимуровского движения, донорам, добровольцам на "стройках века", к примеру строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Продолжается специальная номинация "Мяч победы", приуроченная к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. К участию в ней принимаются снимки и видеосъёмки известных футбольных комментаторов, игроков, ярких моментов матчей и многого другого на футбольную тематику. Также можно отправить фотографии и видео, сделанные во время подготовки и проведения Чемпионата мира 2018 года и других футбольных соревнований, отражающие развитие инфраструктуры российских городов. Приветствуются фотографии и видеоролики, демонстрирующие любительские и детские соревнования, уличный футбол.

Участники проекта "Взгляд иностранца" /"Foreign View" станут частью мирового сообщества, которое ежегодно создает для будущих поколений цифровую летопись самых ярких событий современности.

Лучшие снимки будут включены в фотоальбом, который наряду с лучшими роликами пополнит электронный фонд Президентской библиотеки. Кроме того, материалы, присланные на мультимедийный конкурс, станут частью выставок на различных культурных площадках России, сообщает пресс-служба президентской библиотеки.