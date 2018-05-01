О волонтерстве расскажут школьникам на Всероссийском открытом уроке

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Всероссийский открытый урок "Доброе дело, перевернувшее мою жизнь" начнется 17 мая в 10 часов (мск). Он будет посвящен волонтерству, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Как попасть на чемпионат мира по футболу? Может ли добровольческая работа помочь выбрать профессию? Почему волонтеры становятся лучшими друзьями? Как создать школьный волонтерский отряд? И что нужно сделать уже сейчас, чтобы летние каникулы стали яркими и запоминающимися?

Об этом школьникам страны расскажет сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель департамента по работе с волонтерами FIFA 2018 Татьяна Гомзякова.

На вопросы учащихся ответят руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Прямая трансляция открытого урока будет вестись из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС".

Всероссийский открытый урок по волонтерству станет восьмым в цикле мероприятий, проводимых Минобрнауки России и "ПроеКТОрией". Предыдущие уроки и традиционные активности к ним набрали уже более 30 млн просмотров в социальных сетях.

Участниками мероприятий стали более 20 тыс. школ, а на связь с основной площадкой урока в режиме телемоста вышли ребята из 28 регионов страны.