Представителей НКО зовут на обучающий семинар в "Контору пароходства"

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Обучающий семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций культуры пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а) в Тюмени 13 февраля с 12 до 18 часов, сообщают организаторы Международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

Принять участие в мероприятии могут представители СО НКО, которые уже реализуют проекты в сфере культуры или собираются делать это.

На семинаре поднимут следующие темы:

- Содействие СО НКО в формировании культурного пространства и повышении уровня культуры населения Тюменской области;

- Особенности и условия финансовой поддержки СО НКО департаментом культуры Тюменской области в 2020 году;

- Управление социальным проектом в сфере культуры;

- Информационное продвижение проектов СО НКО.

Обучающий семинар вместе с Благотворительным фондом развития города Тюмени и департаментом культуры Тюменской области организует Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", учредивший международный кинофестиваль "Ноль Плюс".

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.