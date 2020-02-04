Представителей НКО зовут на обучающий семинар в "Контору пароходства"
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Обучающий семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций культуры пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а) в Тюмени 13 февраля с 12 до 18 часов, сообщают организаторы Международного кинофестиваля "Ноль Плюс".
Принять участие в мероприятии могут представители СО НКО, которые уже реализуют проекты в сфере культуры или собираются делать это.
На семинаре поднимут следующие темы:
- Содействие СО НКО в формировании культурного пространства и повышении уровня культуры населения Тюменской области;
- Особенности и условия финансовой поддержки СО НКО департаментом культуры Тюменской области в 2020 году;
- Управление социальным проектом в сфере культуры;
- Информационное продвижение проектов СО НКО.
Обучающий семинар вместе с Благотворительным фондом развития города Тюмени и департаментом культуры Тюменской области организует Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", учредивший международный кинофестиваль "Ноль Плюс".
Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.