Тюменских общественников ждут на форуме "Сообщество" в Кургане

| Фото: форум «Сообщество» во ВКонтакте | Фото: форум «Сообщество» во ВКонтакте

Заявок от тюменских добровольцев и лидеров мнений ждут на форум "Сообщество" Уральского федерального округа, который пройдет в Кургане 3-4 марта.

Форумы "Сообщество" организует Общественная палата РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью, цель которого - выявить состояние развития некоммерческого сектора в регионах, обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения, а также поддержку наиболее эффективных практик гражданской активности.

Программа каждого форума "Сообщество" включает в себя два рабочих дня, в течение которых проходят дискуссии, образовательные мастер-классы, неформальные встречи и презентации. В Кургане во время форума откроется выставка успешных социальных проектов Уральского федерального округа.

Место проведения - Курганская областная филармония (Троицкая площадь, 1). Заявку на участие можно подать здесь.

Дарья Казакова