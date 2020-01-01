В Тюмени заработала сеть благотворительных боксов

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО Общественной палаты Тюменской области

Самая большая за Уралом сеть благотворительных боксов заработала в Тюмени. Установка боксов для благотворительного сбора вещей в рамках социального проекта “Тюменская дармарка” завершилась 30 января, сообщает комиссия по поддержке СО НКО Общественной палаты Тюменской области.

В сети специальных пунктов каждый желающий может оставить ненужную, но в хорошем состоянии одежду. По мере заполнения ящиков вещи передаются в социальный обменник "Тюменская Дармарка" (ул. Севастопольская, 2а), где их могут забрать нуждающиеся в помощи тюменцы.

C 2019 года в городе было уже установлено восемь таких боксов: в автошколе "Всероссийского общества автомобилистов", Общественной приемная Тюменской области, соседском центре "Преображенский", офисе "Тюменского межрегионального центра обучения", Центре вайнахской культуры, Обществе русской культуры, "Совете ветеранов войны и труда Восточного административного округа" и в тюменском отделении "Российского фонда милосердия и здоровья".

В январе 2020 года волонтерами и организаторами проекта “Тюменская дармарка” были установлены еще два ящика для сбора вещей. Один из них теперь появился в котокафе "Мурка и Васька им. Ирины Карповой" (ул. Харьковская, 85а).

Еще один бокс открыт в офисе тюменского регионального отделения "Российского красного креста" (ул. Коммунаров, 4).