В Тюмени начнут подготовку зоопросветителей

| Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте | Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте

"Школа зоопросветителя" откроется в Школе перспективных исследований (ул. 8 марта 2/1, ауд. 311) в Тюмени 31 января в 16 часов.

"Просветители пройдут бесплатное обучение от студентов-педагогов и опытных зооволонтеров перед тем, как отправиться в школы Тюмени для проведения уроков зоограмотности", — рассказали организаторы.

В ходе образовательной программы участники узнают, как составить план урока на любую тему, как успешно взаимодействовать с гиперактивными и пассивными учениками, как говорить на одном языке с аудиторией, которая не знакома с темами, касающимися животных. Также тюменцам расскажут, как давать правильные ответы на популярные вопросы о четвероногих.

Как сказал руководитель тюменской молодежной организации "Ладонь и лапа" Владислав Сиюткин, в "Школе зоопросветителя" будут рады всем желающим вне зависимости от возраста. Необходимо зарегистрироваться по ссылке. С собой на встречу нужно взять документ, ручку, блокнот и сменную обувь.