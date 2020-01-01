  • 29 января 202029.01.2020среда
  • USD62,8299
    EUR69,2260
  • В Тюмени -21..-23 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюмени начнут подготовку зоопросветителей

Общество, 17:21 29 января 2020

"Приют "Лучший друг" во ВКонтакте | Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте

"Школа зоопросветителя" откроется в Школе перспективных исследований (ул. 8 марта 2/1, ауд. 311) в Тюмени 31 января в 16 часов.

"Просветители пройдут бесплатное обучение от студентов-педагогов и опытных зооволонтеров перед тем, как отправиться в школы Тюмени для проведения уроков зоограмотности", — рассказали организаторы.

В ходе образовательной программы участники узнают, как составить план урока на любую тему, как успешно взаимодействовать с гиперактивными и пассивными учениками, как говорить на одном языке с аудиторией, которая не знакома с темами, касающимися животных. Также тюменцам расскажут, как давать правильные ответы на популярные вопросы о четвероногих.

Как сказал руководитель тюменской молодежной организации "Ладонь и лапа" Владислав Сиюткин, в "Школе зоопросветителя" будут рады всем желающим вне зависимости от возраста. Необходимо зарегистрироваться по ссылке. С собой на встречу нужно взять документ, ручку, блокнот и сменную обувь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные животные , волонтеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 29.01.2020Профессор из Германии Ольга Грауманн стала почетным доктором ТюмГУ
18:16 29.01.2020В Исетском районе для ветеранов провели конкурсы и мастер-классы
18:05 29.01.2020Мобильное приложение "Виртуальный консультант 72" запускают в Тюменской области
17:54 29.01.202030 января - события дня