В Исетском районе для ветеранов провели конкурсы и мастер-классы
| Фото: организации "Вдохновение"
Выступление творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы по завязыванию галстука и танцам, игра "Угадай мелодию" прошли в рамках передвижного проекта "Ветеранам с любовью" в Исетском районе 28 января, сообщает руководитель организации "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.
Ветераны на суд жюри представили свои работы в номинациях: "Сделано своими руками" и "Приготовлено своими руками".
По словам главы Исетского района Николая Теньковского подобные мероприятия, проведенные с целью взаимодействия с молодым поколением, важны для ветеранов и сохранения памяти для будущего поколения.
Тимур Нигматуллин добавил, что сотрудничество будет продолжаться в таком формате и дальше.