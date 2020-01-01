В Исетском районе для ветеранов провели конкурсы и мастер-классы

| Фото: организации "Вдохновение" | Фото: организации "Вдохновение"

Выступление творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы по завязыванию галстука и танцам, игра "Угадай мелодию" прошли в рамках передвижного проекта "Ветеранам с любовью" в Исетском районе 28 января, сообщает руководитель организации "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.

Ветераны на суд жюри представили свои работы в номинациях: "Сделано своими руками" и "Приготовлено своими руками".

По словам главы Исетского района Николая Теньковского подобные мероприятия, проведенные с целью взаимодействия с молодым поколением, важны для ветеранов и сохранения памяти для будущего поколения.

Тимур Нигматуллин добавил, что сотрудничество будет продолжаться в таком формате и дальше.