Благотворительный бокс проекта "Тюменская Дармарка" появился в центре Тюмени

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Восьмой по счету бокс для неденежных пожертвований проекта “Тюменская Дармарка” установлен в приемной тюменского отделения ОБОФ "Российский Фонд Милосердия и Здоровья" (ул. Республики, 92) рядом с площадью 400-летия Тюмени, сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

На предложение стать партнером благотворительной акции и разместить у себя бокс откликнулась руководитель "Российского Фонда Милосердия и Здоровья" Татьяна Рахвалова. Благодарность коллегам выразила руководитель проекта "Тюменская Дармарка" Татьяна Филина.

Сейчас все желающие могут принести ставшие ненужными, но находящиеся в хорошем состоянии вещи по адресам:

- ул. Пермякова, 44 (автошкола "Всероссийского общества автомобилистов");

- ул. Котовского, 54/3 (Общественная приемная Тюменской области);

- ул. Александра Протозанова, 10, корпус 1 (соседский центр ЖК "Преображенский");

- ул. Мельникайте, 44а/1 (офис "Тюменского межрегионального центра обучения");

- ул. Волгоградская, 16, стр. 2 (Центр вайнахской культуры);

- ул. Республики, 29 (Общество русской культуры);

- ул. Станционная, 16б ("Совет ветеранов войны и труда Восточного административного округа").

В ближайшее время организаторы проекта "Тюменская Дармарка" планируют установить еще два бокса для сбора вещей.

Постоянно действующий вещевой обменник, куда можно привезти пожертвования или взять понравившиеся вещи в обмен, находится по адресу: ул. Севастопольская, 2а – "Дом НКО". Предварительно звоните по телефонам 38-18-14 или 8-961-782-57-40 (Татьяна).