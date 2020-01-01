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Ишимские родители объединяются в клубы для профилактики детских и подростковых зависимостей

Общество, 13:26 28 января 2020

ТОБОО "В защиту жизни. Тобольск" во "ВКонтакте" | Фото: ТОБОО "В защиту жизни. Тобольск" во "ВКонтакте"

Девять родительских клубов школ Ишима впервые примут участие в областной акции "Родительские клубы – лучшие практики!", которая стартует в рамках проекта "Сильные духом" в феврале. Проект направлен на сохранение целостности семьи, психологической помощи родителям и полноценного развития детей в семье.

По словам директора департамента по социальным вопросам Надежды Сабаевой, между администрацией Ишима и Тюменской областной благотворительной организацией защиты детства, семьи и нравственности "В защиту жизни" было заключено соглашение о сотрудничестве.

Организаторы планируют, что родительские клубы помимо участия в проекте будут задействованы в подготовке и проведении школьных и классных мероприятий, готовить вместе со школьниками интерактивы, круглые столы, дискуссии, праздники, участвовать в походах и экскурсиях.

Руководитель регионального проекта "Сильные духом" Наталья Неделько на встрече с родителями учащихся ишимской школы № 12, отметила, что одна из главных задач клуба – создание на базе школы такой среды, в которой дети учились бы ценить жизнь, а не вредные привычки.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , профилактика , родители , школы

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