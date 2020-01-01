Конкурс социальных инвестиций "Родные города" презентуют в Тюмени

| Фото: группа проекта "Родные города" ВКонтакте | Фото: группа проекта "Родные города" ВКонтакте

Презентация грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" состоится в Тюмени 30 января. Встреча, в которой могут принять участие общественные и благотворительные организации Тюмени, а также инициативные группы горожан, начнется в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства", сообщает областной департамент социального развития.

Организаторы расскажут о том, как правильно оформить документацию и отправить заявку на конкурс, а представители городского департамента по спорту и молодежной политике поделятся тем, как придумать идею для проекта и собрать команду единомышленников. В рамках открытой встречи желающие смогут задать вопросы не только организаторам, но и победителям 2019 года.

Грантовый конкурс проводится в России восемь лет, в Тюмени "Газпромнефть-Ямал" поддерживает инициативы горожан второй год подряд. Главная цель конкурса – повышение качества жизни в регионах деятельности компании, поддержка лучших социальных проектов, инициаторами которых выступают сами жители. "Газпром нефть" выделяет гранты на проекты социальной направленности, включая развитие детского и массового спорта, поддержку образования, создание новых общественных пространств и сохранение культурного наследия.

Заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются до 14 февраля 2020 года на сайте проекта. Авторы самых интересных и перспективных проектов получают от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на реализацию своей идеи, а также экспертную поддержку компании. Для победителей проводят мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.