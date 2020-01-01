Как тюменские автоледи экзамен сдавали

| Фото: Артём Ткачук | Фото: Артём Ткачук

105 правильных ответов из 106 вопросов - лучший результат отборочного тура проекта "Автоледи – за культуру вождения". Всего 120 водительниц попробовали свои силы в нем. Финалисток ждут испытания на автодроме.

Электронное тестирование среди участниц из Тюмени, Ишима, Тобольска и Армизонского проходило в День студента.

Председатель областного отделения Всероссийского общества автолюбителей Андрей Гаврин отметил: "Те, кто не попадут в финал, все равно останутся участницами большого и нужного сообщества "Автоледи - за культуру вождения", а это главное".

Многие уже давно не сидели за партами, тем непривычнее было сдавать экзамен онлайн.

Но это уже детали, главное - результат. А он говорит о том, что те, кто были добросовестными "студентками" в проекте, не пропускали занятия, делали небольшие конспекты, внимательно слушали лекторов и не боялись закреплять информацию на практике, без труда ответили на вопросы теста.

Так, например, многие признались, что затруднения вызвали вопросы, связанные с применением огнетушителей и их классификацией. А все потому, что не смогли побывать на семинаре об этом. Среди них Мариам Лукманова. У нее 95 правильных ответов, неточности допустила только при ответах на пропущенный материал.

Напомним, за время проекта автоледи не только освежили знания правил дорожного движения, но и прокрутили ситуации различных неожиданных обстоятельств на трассе, в том числе при нападении на водителя, ДТП, пожаре. А еще научились правильно психологически реагировать на стрессовые ситуации и грубость на дороге, не давать себя втянуть в конфликт.

Лениза Саитова отметила, что ни одно занятие не прошло зря. "Каждая лекция была захватывающей, теория преподносилась не базовая, как книжках или правилах, а сразу с практическим уклоном. Это знания, которые реально могут пригодиться. Полезность очевидна, некоторые вещи я уже применяю".

Участницы конкурса говорят, что проект они посоветовали бы всем женщинам за рулем, несмотря на опыт и водительский стаж. Многие сходятся во мнении, что знаниям нужно периодически устраивать апгрейд. Во-первых, меняются сами правила, во-вторых, даже то, что знаешь, необходимо освежать.

Автор и руководитель проекта Ольга Зубарева напомнила, конкурс - это небольшое приключение, в котором нет побежденных, ведь каждая женщина что-то вынесла для себя, стала еще внимательнее на дороге, еще спокойнее и увереннее в себе.

К слову, проникнуться духом взаимопомощи за рулем можно в группе "ВКонтакте", там есть материалы всех занятий.

А 22 февраля 15 финалисток покажут мастерство вождения на автодроме областного отделения Всероссийского общества автолюбителей на ул. Пермякова, 44, здесь выступят по три автоледи из Ишима, Тобольска и Армизонского и шесть тюменок. Для того, чтобы условия были максимально равны, все упражнения они будут выполнять на машинах ВОА на механике или автомате, в зависимости от привычки каждой участницы.

Напомним, инициатива реализуется при поддержке фонда президентских грантов на территории четырех локаций юга Тюменской области региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов совместно с автономной некоммерческой организацией "Обретая крылья", Альянсом социально ориентированных некоммерческих организаций и Общественной палатой Тюменской области.

Евгения Тенегина