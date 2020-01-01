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Концерт жестовой песни “Лукоморье” пройдет в Тюмени в феврале

Общество, 18:22 26 января 2020

СО АНО ИСЦ "Большая Медведица" | Фото: СО АНО ИСЦ "Большая Медведица"

Концерт жестовой песни и инклюзивные спектакли увидят гости фестиваля "Лукоморье", который пройдет в Тюмени 17 и 18 февраля.

Организаторы мероприятия - инклюзивный семейный центр "Большая медведица" при поддержке студии жестовой песни "Созвездие", молодежного театра "Fox" (Югорск), творческой студии "Говорящие руки" (Надым) и творческого коллектива специальной школы Ишима.

17 февраля в 18 часов в тюменском молодежном театральном центре “Космос” пройдет концерт жестовой песни, а 18 февраля там же зрители смогут увидеть спектакли "Я – кулак, я – А-Н-Н-А" и "Сказки сквозь камни". Вход на мероприятия свободный, сообщают в Общественной палате Тюменской области.

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# жестовая песня , инклюзивное искусство , МТЦ Космос , социально ориентированные некоммерческие организации

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