  • 23 января 202023.01.2020четверг
  • USD61,8343
    EUR68,5186
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер юго-западный

Прием заявок на вступление в реестр социальных предпринимателей стартовал в Тюмени

Экономика, 15:43 23 января 2020

Инвестиционного агентства Тюмемнской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюмемнской области

Субъекты малого и среднего предпринимательства приглашают подать заявку на вступление в реестр социальных предпринимателей по упрощенной схеме до 1 марта, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Понятие "социальный предприниматель" закрепили в новой редакции федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в середине 2019 года. Согласно поправкам понятие "социального предпринимательства" рассматривается как деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем граждан и общества. Закон предусматривает особый статус социальных предпринимателей, который позволит им получить льготы.

Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой подачи заявки с меньшим пакетом документов, необходимо обратиться в Центр инноваций социальной сферы по адресу: ул. Дзержинского, 15, 2 этаж, каб. 205, тел.: 49-99-44, доб. 242 или в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по адресу: ул. Республики 24, 5 этаж, каб. 515, тел.: 42-64-66.

Добавим, что Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" запустил онлайн-помощник "Вступаем в реестр СП: легко!", который позволяет предпринимателям понять, смогут ли они войти в реестр социальных предпринимателей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент инвестиционной политики , малый и средний бизнес , социальное предпринимательство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 23.01.2020Более семисот единиц техники приобрели тюменские аграрии за 2019 год
15:43 23.01.2020Прием заявок на вступление в реестр социальных предпринимателей стартовал в Тюмени
15:21 23.01.2020Три километра теплосетей реконструирует УСТЭК в Тюмени в 2020 году
13:43 23.01.2020Прошли первые биржевые торги тюменским лесом