Прием заявок на вступление в реестр социальных предпринимателей стартовал в Тюмени

| Фото: Инвестиционного агентства Тюмемнской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюмемнской области

Субъекты малого и среднего предпринимательства приглашают подать заявку на вступление в реестр социальных предпринимателей по упрощенной схеме до 1 марта, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Понятие "социальный предприниматель" закрепили в новой редакции федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в середине 2019 года. Согласно поправкам понятие "социального предпринимательства" рассматривается как деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем граждан и общества. Закон предусматривает особый статус социальных предпринимателей, который позволит им получить льготы.

Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой подачи заявки с меньшим пакетом документов, необходимо обратиться в Центр инноваций социальной сферы по адресу: ул. Дзержинского, 15, 2 этаж, каб. 205, тел.: 49-99-44, доб. 242 или в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по адресу: ул. Республики 24, 5 этаж, каб. 515, тел.: 42-64-66.

Добавим, что Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" запустил онлайн-помощник "Вступаем в реестр СП: легко!", который позволяет предпринимателям понять, смогут ли они войти в реестр социальных предпринимателей.