Тюменские СО НКО сферы физкультуры и спорта могут получить субсидии

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Начался прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций региона на право получения в 2020 году субсидий из бюджета Тюменской области. На конкурсе ждут СО НКО, заинтересованные в реализации проектов в сфере физической культуры и спорта.

Как сообщают в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, прием заявок продлится до 25 февраля.

Проекты, претендующие на финансовую поддержку, должны включать в себя проведение мероприятий и акций среди старшего поколения, инвалидов, детей и подростков группы особого внимания, многодетных семей, сельских жителей, студентов, трудовых коллективов по привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также мероприятия и акции по пропаганде физкультуры и спорта. Конкурсная комиссия будет оценивать заявки по критериям значимости и актуальности, экономической и социальной эффективности, профессиональной компетенции.

Подробную информацию о конкурсе, в том числе требования к участникам, техническое задание и необходимый пакет документов размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Прием заявок идет по адресу: ул. Первомайская, 34/1, кабинет 202 (понедельник-четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов). Консультации по участию можно получить там же или по телефонам: 42-77-28 и 42-77-30.