Бабушкам особого назначения расскажут о правилах обращения с опасными отходами

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Узнают базовые правила безопасности в обращении с опасными отходами и увидят процесс переработки участницы проекта "Бабушки особого назначения" на Тюменском мусоросортировочном заводе 23 января, сообщает Областной геронтологический центр.

В секции "Экологическая безопасность" тюменкам старшего возраста продемонстрируют внутреннее устройство завода, специализированное оборудование и этапы переработки мусора. Специалисты раскроют некоторые производственные секреты и объяснят, почему сортировка мусора ― действительно важный пункт в вопросе сохранения окружающей среды. Участникам расскажут, какие отходы относят к категории "опасные" и как их правильно утилизировать.

На специальной лекции экоактивист и руководитель тюменского экомагазина “Zerno” Диана Джафарова расскажет, как защитить планету от загрязнения, всего лишь заменив некоторые привычные бытовые вещи более экологичными.

Главная цель мероприятия ― не просто напомнить о современных проблемах природы, но и вдохновить людей старшего поколения внести свой вклад в ее сохранение.