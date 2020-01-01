Мастер-класс по правополушарному рисованию подарили общественники воспитанникам интерната "Горизонт"

| Фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам" во ВКонтакте | Фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам" во ВКонтакте

Мастер-класс по правополушарному рисованию под эгидой проекта "Краски добра" прошел в старый Новый год в школе-интернате "Горизонт". Организаторами выступила Тюменская региональная общественная организация "Тепло души детям-сиротам".

Как сообщили представители организации, дети-сироты нуждаются в особой психолого–педагогической поддержке. Занятия правополушарным рисованием совместно с художником и волонтерами уравновешивают эмоциональное состояние ребят, снимают тревожность, формируют усидчивость и сосредоточенность, раскрывают их творческие способности, налаживают коммуникации в коллективе, развивают фантазию и повышают самооценку.

Подобные мастер-классы имеют большой успех среди ребят, которые действительно они гордятся результатами своего творчества, отмечают волонтеры.

В 2020 году проект "Краски добра" был поддержан департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Художница проекта Елена рассказала, что с воспитанниками "Горизонта" они рисовали енота, выглядывающего из дупла.

"Оказалось, что не все ребята знали о существовании этого милого животного. Вначале занятия мы сделали разминку для рук, приготовили бумагу, краски и кисти. Работали на вертикальном формате. Мы начали рисовать с мордочки енота, затем пририсовали ему шапку и шарф. Вокруг обвели черной краской - получилось дупло. Смешивали разные оттенки коричневого и заполнили оставшееся пространство листа. Получился ствол дерева. Добавили немного зеленой хвои и белого снега. Ребята работали с удовольствием, а маленький Саша даже расцеловал готовый рисунок, так он ему понравился", - поделилась впечатлениями тюменка.

Подробная информация о работе ТРОО "Тепло души детям-сиротам" - в группе во ВКонтакте.

Дарья Казакова