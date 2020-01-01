Тюменцев ждут на грантовом конкурсе социальных инициатив "Газпром нефти"

| Фото: «Газпром нефть» | Фото: «Газпром нефть»

VIII грантовый конкурс социальных инициатив "Газпром нефти" ждет тюменских активистов.

14 января "Газпромнефть-Ямал" начал прием заявок по программе социальных инвестиций "Родные города". Цель конкурса – повысить качество жизни в регионах деятельности "Газпром нефти". Компания поддерживает лучшие социальные проекты, инициаторами которых выступают сами жители городов и поселков. Принять участие в конкурсе могут как общественные и благотворительные организации Тюмени, так и инициативные группы граждан.

"Газпром нефть" выделяет гранты на проекты социальной направленности, включая развитие детского и массового спорта, поддержку образования, создание новых общественных пространств и сохранение культурного наследия. Авторы самых интересных и перспективных инициатив получат от 100 до 500 тыс. рублей на реализацию своих идей, а также экспертную поддержку компании: для победителей конкурса проведут мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.

К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные общественные, благотворительные и некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения (школы, детские сады, вузы, дома культуры и так далее), инициативные группы граждан.

Заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров пояснил, что грантовый конкурс "Родные города" пройдет в Тюмени во второй раз. В 2020 году увеличено количество направлений, включая такие сферы, как образование, спорт, культура.

Заявки на участие будут приниматься до 14 февраля включительно на сайте конкурса, там же - подробная информация и пакет документов.