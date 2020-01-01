Почти две тысячи вещей передали горожане в "Тюменскую дармарку"

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Шесть боксов для сбора вещей установят в Тюмени до конца января организаторы проекта "Тюменская дармарка". Всего за период работы с осени 2019 года волонтеры приняли 1 тыс. 927 вещевых пожертвований, из них 1 тыс. 484 вещи переданы 345 благополучателям проекта.

В тюменском общественном центре "Дом НКО" (ул. Севастопольская, 2а) регулярно работает социальный обменник, оборудованный всем необходимым для сортировки, очистки, хранения и передачи вещевых пожертвований. Почти ежедневно десятки горожан приходят туда, чтобы оставить ненужные, но находящиеся в хорошем состоянии вещи, взяв в свою очередь то, что необходимо им, сообщают в Общественной палате Тюменской области.

Также в четырех локациях с большим трафиком посетителей, среди которых автошкола Всероссийского общества автомобилистов, приемная Общественной палаты Тюменской области, соседский центр жилого комплекса "Преображенский" и офис Тюменского межрегионального центра обучения уже размещены стационарные боксы для приема вещей.

Как правило, на нужды благотворительности тюменцы оставляют обувь, одежду и игрушки, но порой неравнодушные горожане жертвуют дармарке бытовую и даже компьютерную технику. Так, в первые дни 2020 года тюменец Максим передал в обменник монитор и системный блок в хорошем состоянии.

Напомним, что социальный проект "Тюменская дармарка: программа развития неденежной благотворительности" реализуется Центром поддержки семей "Помощь рядом" при поддержке фонда президентских грантов, Общественной палаты Тюменской области и Альянса СО НКО Тюменской области.