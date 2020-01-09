Профилактику и решение социальных конфликтов обсудят в Общественной палате России

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Онлайн-совещание с региональными общественными палатами по консультационной поддержке в деятельности по профилактике и разрешению социальных конфликтов проведет Общественная палата Российской Федерации 23 января.

Модератором выступит руководитель рабочей группы по развитию медиации социальных конфликтов ОП РФ Наталья Починок.

Запланированы обсуждение актуальности системной работы по профилактике социальной напряженности и по разрешению имеющихся в регионах социальных конфликтов, презентация медиативных технологий работы с конфликтами, а также выстраивание алгоритмов системного взаимодействия региональных общественных палат с рабочей группой ОП РФ по развитию медиации социальных конфликтов.

Начало вебинара - в 11 часов.