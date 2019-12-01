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Тюменцы помогают питомцам-потеряшкам благодаря акции "Добролап на Рождество"

Общество, 17:17 29 декабря 2019

из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Кормами, ветлекарствами и всем необходимым для братьев наших меньших помогают волонтерам благотворительного фонда помощи "Потеряшки" тюменцы-участники акции "Добролап на Рождество". Информацию об этом разместили зоозащитники в своей группе ВКонтакте.

Напомним, акцию помощи питомцам из приютов запустила всероссийская сеть зоомагазинов "Четыре лапы". Тюменский фонд помощи бездомным животным "Потеряшки" можно поддержать, обратившись в магазин в ТЦ "Южный" (Мельникайте, 137).

До 31 декабря нужно купить любой товар в зоомагазине, и его передадут волонтерам "Потеряшек". Перечень товаров, которые всегда требуются приютам, - сухие и влажные (в том числе лечебные) корма, лакомства, пеленки, наполнители, лотки, амуниция.

Также можно сделать благотворительную покупку на сайте зоомагазина или в мобильном приложении. При оформлении заказа нужно будет выбрать способ доставки "Доставка в приют", выбрать из списка тюменский фонд и оплатить покупку онлайн.

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Дарья Казакова

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# бездомные животные , благотворительность , волонтеры , зоозащитники , потеряшки

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