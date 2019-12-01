Боксы "Тюменской дармарки" появились в Преображенском и на улице Мельникайте

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Два специализированных бокса для сбора вещевых пожертвований установили в Тюмени волонтеры социального проекта "Тюменская дармарка: программа развития неденежной благотворительности".

Вещевой бокс начал работать на территории соседского центра в жилом комплексе "Преображенский" по адресу: ул. Александра Протозанова, 10, корпус 1. Еще один ящик для сбора появился на ул. Мельникайте, 44а/1 в офисе Тюменского межрегионального центра обучения.

Напомним, что осенью уже были установлены и успешно работают подобные пункты приема вещей в тюменском региональном отделении Всероссийского общества автомобилистов по адресу: ул. Пермякова, 44 и в Общественной приемной Тюменской области на ул. Котовского, 54/3. Волонтеры "Тюменской дармарки" регулярно забирают вещи из заполнившегося ящика и передают их в постоянно действующий социальный обменник, где их сортируют, обрабатывают и передают нуждающимся.

Всех неравнодушных тюменцев приглашают оставлять в вещевых боксах ненужную, но чистую, аккуратную и пригодную для дальнейшего использования одежду, обувь, бытовую технику и игрушки.

В 2020 году активисты проекта "Тюменской дармарки" планируют установить в Тюмени еще шесть боксов для сбора вещей, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Инициатива, реализуемая автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки семей "Помощь рядом" при поддержке Фонда президентских грантов, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций, Департамента социального развития Тюменской области и региональной Общественной палаты, призвана снизить объемы выбрасываемого в городе мусора, в том числе текстиля и бытовой техники, а также способствовать повторному использованию вещей за счет создания механизма легкой и доступной каждому желающему вещевой благотворительности, направленной на неденежную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и людям с низким уровнем доходов.