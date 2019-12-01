Для маленьких пациентов ОКБ №2 новогодний праздник провели волонтеры проекта "Краски жизни"

| Фото: предоставлены Викторией Семиренской | Фото: предоставлены Викторией Семиренской

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120 детей, оказавшихся перед Новым годом в Областной клинической больнице №2, поздравили с наступающим праздником волонтеры проекта "Краски жизни". Мероприятие прошло 27 декабря.

Напомним, что социальная инициатива работает в Тюмени уже четыре года. Арт-упражнения для детей, находящихся в больницах на длительном лечении, начала проводить преподаватель детской школы искусств Тюменского государственного института культуры Виктория Семиренская. Сначала бумагу, краски, клей, кисти и много чего еще для проведения творческих мастер-классов волонтеры закупали на собственные средства. Потом им стали помогать неравнодушные люди, в том числе и сотрудники самой больницы.

Больничная арт-терапия в 2019 году трижды получила финансовую поддержку – на молодежном социальном конкурсе "Моя идея", форуме "Мое утро" и в конкурсе общественно-значимых проектов первичных отделений партии "Единая Россия". Занятия проходят еженедельно в ОКБ №1 и ОКБ №2. Кроме этого, волонтеры регулярно посещают Областной геронтологический центр и пансионат для ветеранов войны и труда. Виктория Семиренская отмечает, что публика отличается не очень сильно: и малыши, и бабушки с удовольствием рисуют, создают поделки из бумаги или из пушистой синельной проволоки.

Новогодний праздник в ОКБ №2 начался с выступления саксофониста. После этого к ребятам вышли Дед Мороз и Снегурочка. За поздравлениями от главных сказочных героев Нового года последовал мастер-класс по созданию масок. Каждый ребенок получил в подарок набор для творчества - пластилин, картон, блестки и магнит от проекта "Краски жизни". Без праздничного настроения не остался никто: маленьким пациентам, которые не смогли сами прийти на праздник, Снегурочка приносила подарки в палату.

Занятия по арт-терапии в больницах возобновятся с 13 января. Подробная информация о работе проекта - в группе ВКонтакте.

Дарья Казакова