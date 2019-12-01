Десять социально значимых тюменских проектов получили грантовую поддержку

Николай Петренко | Фото: из группы конкурса проектов «Моя идея» во ВКонтакте Николай Петренко | Фото: из группы конкурса проектов «Моя идея» во ВКонтакте

Десять проектов социально ориентированных некоммерческих организаций получили субсидии от департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Общая сумма грантов составила 3 млн 110 тыс. рублей, максимальный размер субсидии для одной организации - 400 тыс. рублей.

Среди победителей - интерактивная выставка об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, проект федерации роллер-спорта и скейтбординга Тюменской области SibSub: new skills, школа по подготовке волонтеров к реагированию в чрезвычайных ситуациях Team Force, тропа "Боевого братства", Школа капитанов и "Краски добра".

Кроме этого жюри конкурса поддержало Всероссийский образовательный фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего", Международную молодежную конференцию "Тюменская модель ООН", профориентационный проект для подростков "Команда ДВ" и фестиваль ЗОЖ для людей с нарушением зрения "С открытым сердцем".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент Тюменской региональной общественной организации "Тепло души - детям-сиротам" Юлия Тараканова, субсидия позволит продолжить проект "Краски добра". Это занятия по правополушарному рисованию для детей-сирот и ребят с ОВЗ. Благодаря субсидии, помимо мастер-классов, будет организована выставка работ в ТРЦ "Остров".

По словам руководителя организации, в 2019 году проект уже реализовывался и по его итогам был выпущен календарь "Доброе дело", который распространяется в музейном комплексе им. Словцова, на железнодорожном вокзале и в аэропорту Рощино. Вырученные с продажи деньги направляются на дальнейшие проекты в поддержку детей-сирот. Рисунки участников мастер-классов 2020 года тоже войдут в календарь, который смогут приобрести все желающие.

"Правополушарное рисование развивает творческие навыки, оно предполагает работу без шаблона. Проект хорошо встретили в школе-интернате "Горизонт", дети создают достойные работы, даже воспитатели от них такого результата не ожидали. Рисунки регулярно демонстрируют на выставках в детском учреждении, их хранят педагоги", - пояснила Юлия Тараканова.

Павел Притупа | Фото: из группы конкурса проектов «Моя идея» во ВКонтакте Павел Притупа | Фото: из группы конкурса проектов «Моя идея» во ВКонтакте

Руководитель детского центра "Грин-Ландия" Павел Притупа поделился, что благодаря поддержке от департамента проект "Школа капитанов" расширит географию. Курсы подготовки помощников вожатых для лагерей с дневным пребыванием детей теперь будут проходить и в муниципалитетах Тюменской области. Также организуют онлайн-конкурс для вожатых пришкольных лагерей.

В проект Team force на грантовые средства привлекут еще больше участников, а также закупят дополнительное оборудование и усовершенствуют материально-техническую базу.

По словам лидера программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максима Шереметьева, интерактивная выставка о боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса будет включать в себя элементы VR-технологий, мобильное приложение и IT-программы, которые помогут заинтересовать подростков изучать эту веху истории Великой Отечественной войны.

Субсидия поможет знакомить с проектом ребят из районов Тюменской области. Изначально авторы интерактивной выставки рассматривали вариант проводить мероприятие только в субъектах, на территории которых и формировался Уральский добровольческий танковый корпус, но в итоге решили, что об этом важном этапе полезно будет знать и тюменским подросткам. В будущем на основе этого проекта ребят можно будет знакомить и с тюменскими дивизиями, воевавшими на фронтах в сороковые годы.

Руководитель проекта "Команда ДВ" Богдан Алмаев планирует заняться дополнительным привлечением ресурсов, чтобы победителей военно-спортивного турнира, как и в прошлые годы, наградить поездкой в Севастополь на базу Черноморского флота. Грант позволит устроить проверку уровня знаний, умений и навыков по основам военной службы (начальной военной подготовке) и общей физической подготовке в муниципалитетах области. Авторы "Команды ДВ" не исключают, что в будущем проект выйдет на новый уровень, в нем будут использовать современные информационные технологии.

Максим Шереметьев | Фото: из группы конкурса проектов «Моя идея» во ВКонтакте Максим Шереметьев | Фото: из группы конкурса проектов «Моя идея» во ВКонтакте

Дарья Казакова