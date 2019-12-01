Тюменцы могут поздравить близких с Новым годом на "Стене признаний"

| Фото: стенапризнаний.рф | Фото: стенапризнаний.рф

Поздравить родных и близких с Новым годом предлагают тюменцам авторы Всероссийского проекта "Стена признаний".

Оставить пожелания и теплые слова можно на сайте стенапризнаний.рф. Для этого нужно перейти в форму "Написать признание", указать свое имя и имя адресата, организацию и регион, прикрепить картинку или видео и написать поздравление. Каждое сообщение можно встроить в социальные сети.

Дарья Казакова