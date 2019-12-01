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Тюменцы могут поздравить близких с Новым годом на "Стене признаний"

Общество, 10:23 25 декабря 2019

стенапризнаний.рф | Фото: стенапризнаний.рф

Поздравить родных и близких с Новым годом предлагают тюменцам авторы Всероссийского проекта "Стена признаний".

Оставить пожелания и теплые слова можно на сайте стенапризнаний.рф. Для этого нужно перейти в форму "Написать признание", указать свое имя и имя адресата, организацию и регион, прикрепить картинку или видео и написать поздравление. Каждое сообщение можно встроить в социальные сети.

Дарья Казакова

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# Новый год , поздравления

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