Вопреки огню, дыму и стрессу: тюменцы осваивали навыки первой помощи в экстремальных условиях

| Фото: предоставлено организаторами проекта Team Force | Фото: предоставлено организаторами проекта Team Force

Спасти пострадавших в ДТП, запустить сердце, остановившееся от удара током, и сориентироваться в стрессовой ситуации на пожаре смогли участники конкурса, организованного авторами проекта Team Force.

Для добровольцев смоделировали три ситуации, максимально приближенные к реальности - в этом помогло как специальное оборудование (дым-машины, накладки на тело, имитирующие повреждения и травмы), так и работа статистов. На восемь участников было задействовано 12 актеров, студентов ТИУ, которые изображали жертв происшествий и их близких, либо случайных соседей, паникующих и мешающих спасению людей.

Как рассказал в эксклюзивном интервью автор проекта Team Force Николай Петренко, конкурсу предшествовали мастер-классы от сотрудников городской станции скорой помощи и ГУ МЧС России по Тюменской области. Все навыки, которые требовались для прохождения испытаний, изучались и отрабатывались в присутствии специалистов. Судьями конкурса также выступили действующие сотрудники ведомств - они внимательно следили за происходящим и фиксировали это в оценочном листе, но не вмешивались и не комментировали, тем самым не разрушая реальности происходящего.

Первая ситуация моделировала хлопок газа в жилом помещении и последующее возгорание. Участнику нужно было распределить пострадавших и больных на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных мероприятиях: кому-то уже было невозможно помочь, кто-то получил ожоги рук, а кто-то отделался испугом, но нуждался в срочной эвакуации. Николай Петренко отметил, что самой распространенной ошибкой стало пренебрежение собственной безопасностью. Люди бросались на помощь и пренебрегали защитой для себя. Также многие пытались помочь статисту, который, согласно роли, уже явно не подавал признаков жизни.

Второй этап воспроизводил дорожно-транспортное происшествие на оживленной улице, в котором под колесами оказался пешеход, а водитель от удара потерял сознание. От добровольцев требовалось применить специальный прием для эвакуации пострадавших при ДТП. Вытаскивать людей из искореженной машины до приезда скорой помощи стоит только в самом крайнем случае - если есть угроза возгорания авто. Во всех остальных случаях в подобном состоянии пострадавших лучше не трогать, велик риск повредить опорно-двигательный аппарат и сделать их инвалидами. Задание было осложнено тем, что через какое-то время, если автомобиль не обесточить, он начинал гореть. В стрессовой ситуации о необходимости снять клеммы с аккумулятора вспомнила только одна девушка, сообщил Николай Петренко.

Третья ситуация позволила отработать навыки по оказанию помощи при поражении электричеством. По сценарию, электрик во время смены лампочки в строящемся помещении получил удар током и упал со стремянки рядом с оголенным проводом. Ему требовалась сердечно-легочная реанимация. Задание осложнялось тем, что в помещении с ним находились два очевидца в состоянии истерии, которые дергали пришедшего на помощь, задавали ненужные вопросы и всячески отвлекали.

Один из участников конкурса, тюменец Никита признался: несмотря на то, что морально готовился к стрессовой ситуации, все равно поначалу растерялся и перепутал телефон скорой помощи с номером полиции. Другие участники долго не могли справиться с огнетушителем, забыв сорвать пломбу на чеке.

"Я думаю, что это очень полезное мероприятие и каждому человеку кстати будет поучаствовать в таком хотя бы раз, чтобы оценить собственные навыки в экстремальных условиях, научиться справляться с эмоциями. Я освежил в памяти моменты по поводу наложения жгута при ранении крупных артерий, первой помощи при ожогах, увидел, как правильно вытаскивать человека из разбитого автомобиля. Сотрудники скорой и МЧС легко шли на контакт и после конкурсных испытаний объясняли непонятные моменты", - рассказал он.

Всем участникам подарили медицинские аптечки. Следующие мастер-классы и конкурсы начнутся в 2020 году. Повторяться организаторы не будут, они подготовят новые мастер-классы и ситуации, но не откажутся от тренировки сердечно-легочной реанимации и отработки последствий ДТП.

"Все прошло гораздо лучше, чем я предполагал. Боялся, что будут недочеты, ведь все делалось в ручном режиме, но и организаторы, и участники вложились в проект по полной", - поделился эмоциями Николай Петренко.

Проект реализуется при поддержке Росмолодежи, городской станции скорой медицинской помощи, ГУ МЧС России по Тюменской области, Всероссийского добровольного пожарного общества и Центра активного отдыха "Штурм". Подробная информация о Team Force - в группе ВКонтакте.

Дарья Казакова