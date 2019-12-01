Проект "Ветеранам с любовью" гастролирует по Тюменской области

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Творческая выставка, интерактивная игра "Угадай мелодию", мастер-класс "Уральско-сибирская россыпь" прошла в Центре татарской культуры Тюмени, в пос. Аслана Ялуторовского района, в пос. Тюнево Нижнетавдинского района и пос. Чикча Тюменского района. Теперь же проект "Ветеранам с любовью" реализуют в селе Юргинском 17 декабря, сообщает Общественная палата Тюменской области.

На выставке в широком многообразии ветераны-умельцы представили работы и поделки, выполненные в самых разных техниках – от вышивок до поделок из бисера. А еще поделились вкусными рецептами домашних заготовок.

Самые лучшие работы и самые вкусные заготовки жюри отметило грамотами и памятными подарками. Эти мгновения золотой осени ветеранам запомнятся надолго. Пожилым дорого внимание, им всегда есть чем поделиться и что рассказать, а уж щедрость их души просто невозможно измерить.

Проект "Ветеранам с любовью" запомнился и полюбился многим. Поэтому организаторы (АНО "Вдохновение", общественная палата Тюменской области, Альянс СО НКО и Росмолодежь) решили повторить этот праздник сердца.

Теперь проект "Ветеранам с любовью" стал передвижным. И уже 17 декабря он состоится в райцентре Юргинского района. Администрация Юргинского района идею поддержали, подчеркнули общественники.