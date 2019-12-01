Общественники помогли тюменским пенсионерам, обратившимся на прямую линию с президентом

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Получить квалифицированную помощь врачей смогли тюменские пенсионеры благодаря помощи активистов Общероссийского народного фронта.

Пожилые люди из Тюмени и Тобольска во время прямой линии просили президента России Владимира Путина помочь им по части медицинского обслуживания, сообщили в тюменском отделении ОНФ.

Инвалид первой группы по зрению Виктор Горб, проживающий в поселке Новотарманский, рассказал, что вынужден каждый раз обращаться к врачам за консультацией в Тюмень. Раньше пенсионер ездил в платную клинику, средств не хватало. Общественники направили запрос в департамент здравоохранения Тюменской области с просьбой организовать консультацию с последующим лечением.

Через несколько дней активисты отвезли Виктора Горба из поселка в областную клиническую больницу №1 на встречу с врачом-офтальмологом. 13 декабря заявителя будет ждать врачебная комиссия в ОКБ №1 для принятия решения о коррекции текущего лечения либо о назначении операции.

Второе обращение поступило от пожилой женщины Тамары Булаховой, у которой на протяжении 37 лет постоянно воспаляется и болит единственная почка, что вызывает общее ухудшение состояния здоровья. Она лечится в поликлинике по месту регистрации, но лечение, по ее словам, не приносит эффекта. Во время общения активистов ОНФ и лечащего врача-уролога выяснилось, что еще в 1982 году у пациентки удалили правую почку, а левую дважды оперировали. Совместно с региональным департаментом здравоохранения был организован телемост между врачами поликлиники №3 Тобольска и областной клинической больницы №1. В результате были даны рекомендации по дальнейшим действиям врачей и пациентки.

Активисты ОНФ держат оба случая на контроле.