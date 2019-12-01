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На интерактивной игротеке тюменцам расскажут об истории края

Общество, 12:58 12 декабря 2019

Совет отцов при УПР в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области во ВКонтакте

Первая серия конференций-игротек проекта "Отцовский meet-up: Земля отцов_72" состоится в ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а, ауд. 111) Тюмени 14 декабря, начало в 12 часов, сообщает Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Участникам прочитают вводную лекцию по истории тюменского отцовства периода XX-XXI веков. Тюменцам предложат сыграть в оригинальную настольную игру проекта "Земля отцов_72", а также сразиться в командную викторину. Победителям игрового модуля и гостям конференции вручат игровые комплекты, фирменные футболки и кружки с логотипом проекта и другие призы.

"Самым ценным из того, что подарят каждому участнику, станут знания о двадцати пяти известных отцах, внесших значительный вклад в становление и развитие Тюменской земли", — рассказали в Совете отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Участие в мероприятии примут уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, представители департамента культуры Тюменской области, областной думы, а также команды администрации города, ТюмГУ, Тюменского музейно-просветительского объединения, МЧС, центра "Семья", Юнармии, гости из муниципалитетов и другие.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Проект реализуется при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области.

Напомним, 23 ноября прошла игротека, посвященная истории отцов тюменской земли периода XVII-XX веков. Мероприятие посетили более 60 человек.

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# знания , игра , игротека , история , Совет отцов

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