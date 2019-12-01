Тюменцев просят помочь кошкам-потеряшкам с пищевой аллергией

| Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Помочь собрать необходимую сумму для покупки кормов кошкам-аллергикам просят тюменцев волонтеры благотворительного фонда помощи бездомным животным "Потеряшки".

Для питомцев Лорин, Хорси и Вилламарре важно правильно питаться, иначе их мучает кожный зуд, высыпания, либо пища не усваивается, что приводит к стремительной потере веса и расстройству ЖКТ, рассказали зоозащитники. Чаще всего аллергию вызывают белки, содержащиеся в рыбе, молочных продуктах, говядине и курином мясе.

Общая сумма к сбору - 13 тыс. 531 рубль. Эти деньги нужны для приобретения шести пачек корма и капель от паразитов.

КООРДИНАТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

С пометкой "Хорси".

- Карта Альфа-банка - 4790 8723 2577 4899

- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896

- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7347 7326

- Мобильный кошелек QIWI 9091874413

- Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481

- PayPal - help-for-pets@bk.ru

- Расчетный счет

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ

р/с 40703810567100000495

БИК 047102651

к/с 30101810800000000651

ИНН 7204133072

КПП 720301001

ОГРН 1097200000105

Назначение платежа: на уставные цели.

Подробности о работе фонда - в группе ВКонтакте.

Дарья Казакова