Тюменцев просят помочь кошкам-потеряшкам с пищевой аллергией
Помочь собрать необходимую сумму для покупки кормов кошкам-аллергикам просят тюменцев волонтеры благотворительного фонда помощи бездомным животным "Потеряшки".
Для питомцев Лорин, Хорси и Вилламарре важно правильно питаться, иначе их мучает кожный зуд, высыпания, либо пища не усваивается, что приводит к стремительной потере веса и расстройству ЖКТ, рассказали зоозащитники. Чаще всего аллергию вызывают белки, содержащиеся в рыбе, молочных продуктах, говядине и курином мясе.
Общая сумма к сбору - 13 тыс. 531 рубль. Эти деньги нужны для приобретения шести пачек корма и капель от паразитов.
КООРДИНАТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
С пометкой "Хорси".
- Карта Альфа-банка - 4790 8723 2577 4899
- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896
- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7347 7326
- Мобильный кошелек QIWI 9091874413
- Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481
- PayPal - help-for-pets@bk.ru
- Расчетный счет
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40703810567100000495
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
ИНН 7204133072
КПП 720301001
ОГРН 1097200000105
Назначение платежа: на уставные цели.
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Дарья Казакова