Тюменцы могут помочь бездомным животным на акции "Добролап на Рождество"

| Фото: 4lapy.ru | Фото: 4lapy.ru

Акцию помощи питомцам из приютов запустила всероссийская сеть зоомагазинов "Четыре лапы". Тюменскому фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" можно помочь, обратившись в магазин в ТЦ "Южный" (Мельникайте, 137).

Со 2 по 31 декабря нужно купить любой товар в зоомагазине и его передадут волонтерам "Потеряшек". Перечень товаров, которые всегда требуются приютам, - сухие и влажные (в том числе лечебные) корма, лакомства, пеленки, наполнители, лотки, амуницию. Актуальную информацию о том, что требуется питомцам "Потеряшек", можно найти в их официальной группе Вконтакте.

Также можно сделать благотворительную покупку на сайте зоомагазина или в мобильном приложении. При оформлении заказа нужно будет выбрать способ доставки "Доставка в приют", выбрать из списка тюменский фонд и оплатить покупку онлайн. Фотоотчеты о передаче собранной помощи в приюты регулярно публикуются на сайте акции "Добролап".

Дарья Казакова