Тюменские поисковики представили информационный проект "Чтобы помнили"

| Фото: региональный поисковый Центр | Фото: региональный поисковый Центр

Информационный проект "Чтобы помнили" представили на военно-патриотическом образовательном слете "Юные ратники" в Тюмени, сообщает региональный поисковый центр.

Главная цель проекта – получение дополнительной информации о солдатах, погибших и без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны. 30 школьников и студентов Тюмени обучились работе с архивными документами, электронной Книгой памяти Тюменской области, а также базами данных Министерства обороны.

В результате работы добровольцев началось создание базы с обновленной информацией о судьбах участников Великой Отечественной войны, уроженцев Тюменской области.

Проект "Чтобы помнили" помогает в установлении судеб тюменцев, погибших и пропавших без вести, а также сохранить информацию из бумажных документов, которым больше 75 лет. Благодаря проекту станет доступна дополнительная информация о солдатах, погибших и без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны.