Спасатели и фельдшера скорой помощи подготовят тюменцев к чрезвычайным ситуациям

| Фото: Из группы "Team Force | Безопасность | Первая помощь | ЧС" во ВКонтакте | Фото: Из группы "Team Force | Безопасность | Первая помощь | ЧС" во ВКонтакте

Мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП, ожогах и поражениях током проведут для тюменцев волонтеры проекта Team Force. Инициатива известного в регионе общественника Николая Петренко поможет горожанам быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сам Николай, он решил запустить курсы по подготовке к реагированию на ЧС после того, как сам стал свидетелем неподготовленности волонтеров и организаторов городских мероприятий. В качестве примера он назвал фестиваль "Жара" в 2018 году, когда внезапно налетевший ураганный ветер сносил и переворачивал шатры, установленные на площади 400-летия Тюмени.

"Люди, которых мы обучим, будут не просто волонтерами в привычном понимании слова. Это будут профессионалы, способные создать консультационный и координационный центр для организаторов мероприятий, способные видеть проблемы и предупреждать вред, который могли бы получить люди при возникновении нештатных ситуаций", - пояснил Николай Петренко.

Подготовку будут проводить сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и городской станции скорой медицинской помощи. Первый мастер-класс по сердечно-легочной реанимации с отработкой практических навыков пройдет на базе скорой помощи 8 декабря, начало в 15 часов. До 14 декабря пройдет всего четыре мастер-класса.

Финальным станет конкурс профессионального мастерства, в котором можно будет проверить полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого, по словам Николая Петренко, к организации привлекут актеров-статистов. К примеру, участники конкурса, заходя в комнату, будут видеть пострадавших с натуралистичными ранами и пульсирующей кровью.

На курсы могут прийти любые желающие, участие бесплатное. Нужна предварительная регистрация по ссылке.

Дарья Казакова