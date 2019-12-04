Опрос о том, как преодолеть социальное неравенство, запустили в ОП РФ
Онлайн-опрос "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления" запустили в Общественной палате РФ.
Опрос проводится как подготовка к международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России", которая пройдет в ОП РФ 10 декабря.
Заместитель председателя комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ Илья Семин отметил, что снижение неравенства и обеспечение социальной справедливости – одна из ключевых тем их работы.
Международная конференция станет логичным продолжением этой работы и позволит не только собрать и проанализировать успешные мировые практики, но и выработать новые решения, которые помогут способствовать достижению национальных целей, обозначенных в майском указе президента России.
Все полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде, сообщают в пресс-службе ОП РФ. Пройти опрос можно по ссылке.