Родителей и педагогов приглашают на встречу с автором проекта "Краски жизни"

| Фото: из группы «Краски жизни» Тюмень во ВКонтакте | Фото: из группы «Краски жизни» Тюмень во ВКонтакте

Освоить мастер-классы по созданию новогодних масок, открыток, бумажных попугаев, драконов и книжных закладок в виде монстриков смогут участники встречи с автором проекта "Краски жизни", которая пройдет в мультицентре "Моя территория" 8 декабря.

Приглашаются родители, педагоги начальных классов и воспитатели. Встреча позволит не только пообщаться с Викторией Семиренской, руководителем проекта для детей, находящихся на длительном лечении в больницах, но и передать своим дочерям и сыновьям навыки изготовления необычных и ярких поделок.

По словам самой Виктории, "Краски жизни" - это дело, которым она гордится.

"Мы каждую неделю приходим в больницу, проводим мастер-класс и меняем настроение с минуса на плюс. Когда дети, у которых что-то болит, забывают о капельницах, перестают чувствовать катетеры и между делом принимают таблетки, не чувствуя горечи, - это не выдуманная магия. А вернувшись домой, они будут помнить, что в больнице было не плохо, там их лечили, а еще они там клеили, рисовали, лепили. Важно, что детям в больнице не страшно", - уверена она.

Мастер-классы проходят в обеих областных клинических больницах Тюмени. С 2019 года Виктория Семиренская вместе с волонтерами приходит в пансионат для ветеранов войны и труда и в геронтологический центр. Тюменка признается, что эти встречи совсем другие и к ним она всегда с большим трепетом готовит материалы, предугадывая, будет ли поделка интересна взрослой аудитории.

Встреча пройдет по ул. Ванцетти, 1, начало в 18 часов. Подробности о проекте - в группе ВКонтакте.

Дарья Казакова