Итоги проекта по обучению фельдшеров скорой помощи самообороне подвели в Тюмени

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Около сотни тюменцев посетили итоговую пресс-конференцию социального проекта "Защити себя сам", авторы которого обучали фельдшеров скорой помощи приемам самообороны Krav maga.

Мероприятие проходило в Тюменском медицинском колледже. Перед собравшимися выступил председатель Тюменского регионального общественного движения “Союз десантников” Григорий Григорьев. Он напомнил о том, как зародилась идея проекта, какие основные цели и задачи ставили перед собой его организаторы и каких результатов им удалось добиться. По мнению спикера, большая часть работающих на "скорой помощи" - женщины, а им умение противостоять агрессивно настроенному оппоненту может спасти жизнь.

Затем руководитель проекта Антон Клецко рассказал о том, почему для обучения навыкам самообороне была выбрана именно система Krav maga.

"Эта израильская техника рукопашного боя носит не спортивный, а сугубо прикладной характер. Ее приемы достаточно эффективны в условиях ведения боя в замкнутом пространстве и почти не изучены на территории России" - поделился он.

На протяжении восьми занятий курса 160 фельдшеров из Тюмени и Ялуторовска обучались основам психологии, биомеханике движений и специальным тактическим действиям при угрозе вооруженного нападения. После завершения теоретических и практических семинаров все слушатели успешно сдали необходимые нормативы и получили сертификаты. Занятия проводил квалифицированный инструктор по самообороне тюменского филиала Новосибирского центра Krav maga Алексей Макаров.

Антон Клецко поделился, что ему, как организатору, уже поступили предложения о продолжении проекта в Тюменской области и в других регионах страны.

Инициатива "Защити себя сам" была реализована Тюменской региональной общественной организацией ветеранов десантных войск "Союз десантников" совместно с военно-патриотическим клубом "Квазар" при поддержке Фонда президентских грантов и Альянса СО НКО Тюменской области, сообщили в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.