На бесплатные курсы в Школу информационных волонтеров приглашают тюменцев

| Фото: из группы "Форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте | Фото: из группы "Форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте

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Как стать популярным блогером и помочь своей малой родине быть более известной в медиапространстве, узнают слушатели Школы информационных волонтеров, обучение в которой начнется в декабре 2019 года.

Это социальный проект, реализуемый при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации, Фонда президентских грантов и членов Общественной палаты Ростовской области. В качестве слушателей курса приглашают специалистов пресс-служб и отделов по связям с общественностью администраций муниципальных образований, работники библиотек и музеев, краеведы, преподаватели, представители СМИ и юнкоры, активисты школьных музеев, специалисты НКО, школьники и студенты, интересующиеся краеведением, историей и культурой родного края.

Под руководством опытных наставников — преподавателей ведущих вузов, интернет-маркетологов и редакторов — слушатели школы за 18 часов научатся основам создания энциклопедических статей, работы с изображениями и видео. Темами статей, роликов и постов в блогах станут достопримечательности России. Обучение проводится на бесплатной интернет-платформе в формате видеолекций с материалами для самостоятельного изучения, ссылками на полезные ресурсы, практическими заданиями.

Регистрация по ссылке продлится до 6 декабря. Старт обучения — 10 декабря 2019 года. Обучение бесплатное.