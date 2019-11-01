Горячую линию по проблемам особо охраняемых природных территорий запустили в ОП РФ

| Фото: Евгения Беляева | Фото: Евгения Беляева

О проблемах, с которыми сталкиваются граждане, проживающие в границах особо охраняемых природных территорий, они могут рассказать на горячей линии Общественной палаты РФ.

Эта информация будет использована в независимом исследовании, которое комиссия Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды проводит совместно с Минприроды России, сообщают в ОП РФ.

Статус "особо охраняемая природная территория" накладывает существенные ограничения на хозяйственную и экономическую деятельность людей, живущих в населенных пунктах в границах ООПТ. В последнее время наблюдается всплеск обращений от жителей таких поселений, жалующихся на трудности.

"Надо найти баланс между ограничениями для граждан и требованием соблюдения законодательства. Тем более особый статус территории дает и особые возможности. Отношение человека и природы должно стать основой жизни особо охраняемых природных территорий", — считает председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

Горячая линия будет открыта до 20 декабря 2019 года по телефону: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов 45 минут. Также оставить отзыв можно по ссылке.