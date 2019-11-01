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Тюменский проект по инклюзивному туризму представят на форуме в Сочи

Общество, 09:02 27 ноября 2019

клуб общения "Горизонт" во ВКонтакте | Фото: клуб общения "Горизонт" во ВКонтакте

Тюменский проект по организации инклюзивного туризма "Истоки" представят на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи со 2 по 5 декабря.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" педагог-организатор Дворца "Пионер", заместитель руководителя инклюзивного клуба "Горизонт" Александр Токарев, проект "Истоки" вошел в программу акселерации проектов Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019" как лучшая практика, а также был включен в перечень проектов волонтеров культуры.

"Программа акселерации предполагает несколько очных и заочных модулей: вебинары, домашние задания. Очный модуль проходил в октябре в мастерской управления "Сенеж". Второй очный модуль пройдет на международном форуме добровольцев в Сочи. Организаторы собрали у нас всю необходимую информацию о проекте, достижениях. Я буду представлять "Истоки" в рамках флагманских проектов деятельности волонтеров культуры", — поделился Александр Токарев.

Проект по организации инклюзивного туризма "Истоки" реализуется в Тюменской области в течение трех лет. Туристы с ограниченными возможностями здоровья совершают выезды каждый месяц. В 2019 году они, в частности, побывали в Увате и Ишиме.

Как сообщается на сайте администрации Сочи, в Международном форуме добровольцев примут участие более семи тыс. человек из 80 стран мира.

Инна Пахомова

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# добровольцы , инклюзия , Сочи , туризм , форум

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